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21:45 Матч завершен Барселона 3:1 Олимпиакос
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«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча

сегодня, 23:37
ЧелсиЧелси3 : 3РомаРомаМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» и «Рома» порадовали зрителей искрометным футболом.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж» 

«Челси» – «Рома» – 3:3 (2:1)
Голы: Луис 9, Азар 35, Азар 76 - Коларов 39, Джеко 64, Джеко 71

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луис (Педро 56), Кристенсен, Дзаппакоста (Рюдигер 78), Бакайоко, Алонсо, Фабрегас, Азар (Виллиан 80), Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Рома»: Алиссон, Жуан, Фасио, Перес, Коларов, Стротман (Флоренци 84), Жерсон (Пеллегрини 74), Наингголан, Гоналон, Перотти (Эль-Шаарави 87), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Бакайоко 70

Судья: Дамир Скомина.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Y.N.W.A. ответил cannongun
сегодня в 23:45
cannongun:
Икарди Джеко раком ставит.
Только если во влажных мечтах фанов Икарди
Великий Князь
сегодня в 23:44
Лучше чем Наполи, молодцы римляне.
George-CFC
сегодня в 23:44
Дорогие синие болельщики, наша команда сегодня заслужила поражение. Игра веселая, но 2:0 для Челси всегда являлся победным счетом, чтобы раньше кто-то отыгрывался с 2:0, я вас умоляю.
А точнее Конте заслужил поражение, я не специалист, но перестраивать оборону по ходу игры, убирать заводилу Луиза из центра поля и менять его на атакующего при счете 2:1... смысл? Тормоз Виллиан вместо Азара? Убрать Дзапа, а может вообще не стоило его ставить на игру.
Ну и нельзя забывать, что Канте лучший игрок Челси и эта потеря ужасна.
С турнирной точки зрения, все более-менее, но систематические кризисы в Челси это сильно и надолго.
el barsa
сегодня в 23:44
а что челси хотел с такими трансферами

пол команды надо гнать оттуда . набрали какой то шлак
ermak6848
сегодня в 23:44
Боевая ничья ....
Y.N.W.A. ответил Klose_Miro
сегодня в 23:43
Klose_Miro:
Джеко лучший нап Серии А?))ахаха В матчах с командами топ-5 Серии А, Джеко растворяется на поле.
Лучший бомбардир Серии. И этого достаточно.
Ну а про "растворяется в топ играх" это не про нынешнего Джеко
ceret
сегодня в 23:43
На Кристенсене 2 гола . Зачем ставить юного игрока,у которого нету опыта против такого соперника при живом Рюдигере?Не понял. Против Карабаха,да . Без Канте в середине ветер .
azkan
сегодня в 23:43
Эххх упустили победу! Так все хорошо шло. Мне не понравился наш Цезарь. Виллиан все думает что делать. Совсем в дерево превратился. Худший матч Мораты. Может травма помешала. Луис красава! Отлично сыграл. Азар хорошо сыграл, но все таки еще не в лучшей кондиции. Конте ищет и работает.
Рома смотрелась лучше, чем в игре с Наполи. От Наинголана ждал другой игры.
Короче ничья справедливая!
yudin_duda
сегодня в 23:42
Шикарный матч
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
сегодня в 23:42
Рома молодец!! хорошая игра
cannongun ответил Y.N.W.A.
сегодня в 23:42
Икарди Джеко раком ставит.
Таганский
сегодня в 23:42
Безобразная игра в обороне..
Воротник - он есть или только разминочные мячи может брать??
Мората играл сегодня??
Вообщем, с ничьей..
FERIS
сегодня в 23:42
Защита просто проходной двор у Челси(
Klose_Miro ответил Y.N.W.A.
сегодня в 23:41
Y.N.W.A.:
А вообще Рома самая симпатичная команда Италии, а Джеко лучший фрв Серии
Джеко лучший нап Серии А?))ахаха
В матчах с командами топ-5 Серии А, Джеко растворяется на поле.
Tott_Hot
сегодня в 23:41
Походу Луис снова отправится в ПСЖ по диеговской дорожке...Конте такие слова мимо ушей не пропустит
sihafazatron
сегодня в 23:40
так рома может и за первое место побороться
HAZARD 10
сегодня в 23:40
Мда срочно надо избавляться от не которых игроков.)
Klose_Miro
сегодня в 23:40
На удивление Рома смотрелась предпочтительнее, очень хорошо контролировали мяч, но защита решето.
Y.N.W.A.
сегодня в 23:40
А вообще Рома самая симпатичная команда Италии, а Джеко лучший фрв Серии
The Frei
сегодня в 23:40
Как можно было вести в 2 мяча и потерять очки?

Защита - дырявая.

Полузащиты - нет.

Много ещё работы у Конте.
Stamford Bridge
сегодня в 23:39
Спасибо Азару
SaLLMaN
сегодня в 23:39
Это атас товарищи....
Выигрывая 2-0 пропустить 3...
Y.N.W.A.
сегодня в 23:39
Лучший матч 2 дней ЛЧ
Ну и гол Джеко, хоть и не видел всех голов этих двух дней, думаю лучший.
dark_akex
сегодня в 23:39
Разочаровал не счёт, разочаровала игра. Видно что команда в кризисе. И чувство что не Конте выиграл прошлый чемпионат, а Канте.
cannongun
сегодня в 23:39
Весело. Голы красивые. Счет по игре
Viduka
сегодня в 23:39
Отличный матч с великолепными голами.
nikolah
сегодня в 23:38
Римляне молодцы,почти на классе
ROMA DROGBA
сегодня в 23:38
Игра в обороне удручает
sihafazatron
сегодня в 23:37
3 гола бывших игроков мс) не думал,что челси потеряет очки
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