«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» и «Рома» порадовали зрителей искрометным футболом.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Рома» – 3:3 (2:1)
Голы: Луис 9, Азар 35, Азар 76 - Коларов 39, Джеко 64, Джеко 71
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луис (Педро 56), Кристенсен, Дзаппакоста (Рюдигер 78), Бакайоко, Алонсо, Фабрегас, Азар (Виллиан 80), Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Рома»: Алиссон, Жуан, Фасио, Перес, Коларов, Стротман (Флоренци 84), Жерсон (Пеллегрини 74), Наингголан, Гоналон, Перотти (Эль-Шаарави 87), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Бакайоко 70
Судья: Дамир Скомина.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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А точнее Конте заслужил поражение, я не специалист, но перестраивать оборону по ходу игры, убирать заводилу Луиза из центра поля и менять его на атакующего при счете 2:1... смысл? Тормоз Виллиан вместо Азара? Убрать Дзапа, а может вообще не стоило его ставить на игру.
Ну и нельзя забывать, что Канте лучший игрок Челси и эта потеря ужасна.
С турнирной точки зрения, все более-менее, но систематические кризисы в Челси это сильно и надолго.
А точнее Конте заслужил поражение, я не специалист, но перестраивать оборону по ходу игры, убирать заводилу Луиза из центра поля и менять его на атакующего при счете 2:1... смысл? Тормоз Виллиан вместо Азара? Убрать Дзапа, а может вообще не стоило его ставить на игру.
Ну и нельзя забывать, что Канте лучший игрок Челси и эта потеря ужасна.
С турнирной точки зрения, все более-менее, но систематические кризисы в Челси это сильно и надолго.
пол команды надо гнать оттуда . набрали какой то шлак
пол команды надо гнать оттуда . набрали какой то шлак
Ну а про "растворяется в топ играх" это не про нынешнего Джеко
Ну а про "растворяется в топ играх" это не про нынешнего Джеко
Рома смотрелась лучше, чем в игре с Наполи. От Наинголана ждал другой игры.
Короче ничья справедливая!
Рома смотрелась лучше, чем в игре с Наполи. От Наинголана ждал другой игры.
Короче ничья справедливая!
Воротник - он есть или только разминочные мячи может брать??
Мората играл сегодня??
Вообщем, с ничьей..
Воротник - он есть или только разминочные мячи может брать??
Мората играл сегодня??
Вообщем, с ничьей..
В матчах с командами топ-5 Серии А, Джеко растворяется на поле.
В матчах с командами топ-5 Серии А, Джеко растворяется на поле.
Защита - дырявая.
Полузащиты - нет.
Много ещё работы у Конте.
Защита - дырявая.
Полузащиты - нет.
Много ещё работы у Конте.
Выигрывая 2-0 пропустить 3...
Выигрывая 2-0 пропустить 3...
Ну и гол Джеко, хоть и не видел всех голов этих двух дней, думаю лучший.
Ну и гол Джеко, хоть и не видел всех голов этих двух дней, думаю лучший.