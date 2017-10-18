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Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Олимпиакос»

сегодня, 23:36
БарселонаБарселона3 : 1ОлимпиакосОлимпиакосМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» одолела «Олимпиакос».

Барселона, стадион «Камп Ноу» 

«Барселона» – «Олимпиакос» – 3:1 (1:0)
Голы: Николау 18 (авт), Месси 61, Динь 64 - Николау 89.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Динь, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс (Гомеш 81), Иньеста (Ракитич 67), Паулиньо, Деулофеу (Маскерано 46), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Олимпиакос»: Прото, Эльабделлауи, Ботиа, Николау, Куртис, Ромао, Жилле (Джурджевич 55), Здьелар, Андруцос, Карсела-Гонсалес (Мехди 65), Оджиджа-Офое (Фортунис 71).
Главный тренер: Такис Лемонис.

Предупреждения: Пике 12, Ромао 31, Николау 60, Эльабделлауи 90+1.
Удаление: Пике 42 (вторая желтая)

Судья: Уильям Коллам.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
vale46
сегодня в 23:46
А Реал короли влетать на своём поле!ха- ха- ха!
Agamaga ответил NGY
сегодня в 23:46
NGY:
А акуе....с этого Олимпиакоса...! Играя на одного игрока больше..., за всю игру 3 удара нанесли против 25 у Барселоны...! Даже сегодняшний Карабах в 10-м смотрелся лучше, чем Олимпиакос в большинстве...! Вообщем...с такой игрой в ЛЧ вообше нечего торчать...! Барса на классе!
Это уже психологический момент. Они игру до матча проиграли.
neomessi
сегодня в 23:46
Очень слабый был соперник. Поэтому игра была такая в одну калитку
starche
сегодня в 23:46
Всё закономерно! Месси с сотым мячом в еврокубках!
Ty4ka98
сегодня в 23:46
Кстати, Месси забил свой 1-ый и 100-ый голы в еврокубках греческим клубам - первый "Панатинайкосу", сотый "Олимпиакосу".
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
сегодня в 23:44
Барса хорошо играла и без Пике , так что можно вместо него когото другого будет толк
Vladimir808 ответил sihafazatron
сегодня в 23:44
sihafazatron:
другого результат и быть не могло
3:0...)
Айтекин эвребович
сегодня в 23:43
Рабы Испанцев,а не короли))) никчемные каталашки😂😂😂
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:43
Слишком слабая команда играла.
NGY
сегодня в 23:42
А акуе....с этого Олимпиакоса...!

Играя на одного игрока больше..., за всю игру 3 удара нанесли против 25 у Барселоны...!

Даже сегодняшний Карабах в 10-м смотрелся лучше, чем Олимпиакос в большинстве...!

Вообщем...с такой игрой в ЛЧ вообше нечего торчать...!

Барса на классе!
Пластун
сегодня в 23:42
Пике надо тренеру наказать. Он достал игрой в нападающего. Ну и реализацию надо подтягивать. Почему Суаресу не дадут время на операцию??? Он ведь скорость потерял из-за кисты. Не понятно((( Неужели неделя или 1,5 так сильно повлияют.
raulmadrid_007
сегодня в 23:42
Короли группового этапа.Хе-хе.
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:42
Николау молодец,лучший игрок матча,два гола на Комп ноу не каждый может.
Ty4ka98
сегодня в 23:41
"Барселона" по сути не оставила сопернику в этом матче ни единого шанса. Только вот ненужный гол от "Олимпиакоса" можно было не пропускать.

Месси - молодец. 100-ый гол в еврокубках со штрафного. Красиво.

Фанатов с победой! "Барселона" - единственный клуб из Испании, который выиграл свой матч на этой неделе - тоже неплохо.
Айтекин эвребович
сегодня в 23:40
Автогол Олимпиакоса помог моим подопечным победить.
el barsa
сегодня в 23:40
левое удаление пике не помогло грекам

на классе . с победой блаугранас .
Lionel Messi-10
сегодня в 23:39
Лучший игрок мира, как всегда на высоте!
3ton
сегодня в 23:39
Всех с победой 💪🏿💪🏿
sihafazatron
сегодня в 23:39
другого результат и быть не могло
da da da
сегодня в 23:38
без лучшего ЦЗ в лице Пике защита Барсы решето просто
Gorbuncov
сегодня в 23:37
На раслабоне. Пике чтобы повеселее пошло даже удалиться решил)
Wolf77785
сегодня в 23:37
Поздравляю лучшего игрока планеты с юбилеем!!
barcelona and cruyff
сегодня в 23:37
Пока единственный испанский клуб победивший на этой неделе. С победой!
Lionel Messi-10
сегодня в 23:36
С дежурной победой лучший клуб мира!
Ну и ведь , как можно не пропустить не нужный гол?)

П. С Жерар Марадона конечно даёт )))
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