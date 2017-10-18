Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Олимпиакос»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» одолела «Олимпиакос».
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» – «Олимпиакос» – 3:1 (1:0)
Голы: Николау 18 (авт), Месси 61, Динь 64 - Николау 89.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Динь, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс (Гомеш 81), Иньеста (Ракитич 67), Паулиньо, Деулофеу (Маскерано 46), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Олимпиакос»: Прото, Эльабделлауи, Ботиа, Николау, Куртис, Ромао, Жилле (Джурджевич 55), Здьелар, Андруцос, Карсела-Гонсалес (Мехди 65), Оджиджа-Офое (Фортунис 71).
Главный тренер: Такис Лемонис.
Предупреждения: Пике 12, Ромао 31, Николау 60, Эльабделлауи 90+1.
Удаление: Пике 42 (вторая желтая)
Судья: Уильям Коллам.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Играя на одного игрока больше..., за всю игру 3 удара нанесли против 25 у Барселоны...!
Даже сегодняшний Карабах в 10-м смотрелся лучше, чем Олимпиакос в большинстве...!
Вообщем...с такой игрой в ЛЧ вообше нечего торчать...!
Барса на классе!
Играя на одного игрока больше..., за всю игру 3 удара нанесли против 25 у Барселоны...!
Даже сегодняшний Карабах в 10-м смотрелся лучше, чем Олимпиакос в большинстве...!
Вообщем...с такой игрой в ЛЧ вообше нечего торчать...!
Барса на классе!
Месси - молодец. 100-ый гол в еврокубках со штрафного. Красиво.
Фанатов с победой! "Барселона" - единственный клуб из Испании, который выиграл свой матч на этой неделе - тоже неплохо.
Месси - молодец. 100-ый гол в еврокубках со штрафного. Красиво.
Фанатов с победой! "Барселона" - единственный клуб из Испании, который выиграл свой матч на этой неделе - тоже неплохо.
на классе . с победой блаугранас .
на классе . с победой блаугранас .
Ну и ведь , как можно не пропустить не нужный гол?)
П. С Жерар Марадона конечно даёт )))
Ну и ведь , как можно не пропустить не нужный гол?)
П. С Жерар Марадона конечно даёт )))