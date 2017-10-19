Донован готов баллотироваться на пост президента Американской федерации футбола

Легендарный американский нападающий, лучший бомбардир в истории сборной США Лэндон Донован раздумывает над тем, чтобы баллотироваться на пост президента Американской федерации футбола.

На данный момент два кандидата на данный пост уже известны - это адвокат Стив Ганс и бизнесмен Пол Лапойнт.

Выборы президента федерации футбола США состоятся 10 декабря 2018 года.

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