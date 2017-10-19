Донован готов баллотироваться на пост президента Американской федерации футбола

Легендарный американский нападающий, лучший бомбардир в истории сборной США Лэндон Донован раздумывает над тем, чтобы баллотироваться на пост президента Американской федерации футбола.
На данный момент два кандидата на данный пост уже известны - это адвокат Стив Ганс и бизнесмен Пол Лапойнт.
Выборы президента федерации футбола США состоятся 10 декабря 2018 года.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Спросите у Кличко, Платини и прочих.
Спросите у Кличко, Платини и прочих.