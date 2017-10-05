Топ ганы. Топ-50 лучших снайперов национальных команд

Роберт Левандовски вырвался на первое место в списке снайперов за всю историю сборной Польши. «Соккер.ру» припомнил самых забивных людей на международном уровне.

50. Александр Фрай (Швейцария) = 42 гола в 84 матчах (0.5 за игру). В начале XX века у Швейцарии был безотказный бомбардир. Из действующих игроков никто не входит даже в десятку самых забивных в этой национальной сборной.

49. Ахмед Фарас (Марокко) = 42 гола в 77 матчах (0.55 за игру). Столько же голов, но более высокая средняя результативность у Фараса. Выдающийся показатель для полузащитника, проведшего всю карьеру на родине в составе одного клуба – «Шабаб Мохаммедия».

48. Луис Техада (Панама) = 43 гола в 104 матчах (0.41 за игру). Действующий игрок сборной Панамы, который выступает за национальную сборную с 2001 года. Если панамцы пробьются на чемпионат мира в России – а у них неплохие шансы совершить дебютный прорыв, Техада впервые выступит на Мундиале в 36 лет.

47. Хани Аль-Дхабит (Оман) = 43 гола в 103 матчах (0.42 за игру). Футбольная экзотика! В значимости голов можно сомневаться, ведь Хани собирал голы в матчах с Йеменом, Кувейтом, Лаосом, Гонконгом и Филиппинами, но с цифрами не поспоришь.

46. Тони Польстер (Австрия) = 44 гола в 95 матчах (0.46 за игру). Непревзойденный среди австрийцев Польстер забивал не только за свою сборную, но и за видные клубы – «Торино», «Севилью», «Кельн» и гладбахскую «Боруссию».

45. Давор Шукер (Хорватия) = 45 голов в 69 матчах (0.65 за игру). Дьявольская результативность знаменитого форварда, отметившегося в «Реале» и «Арсенале». Преследует его Марио Манджукич, но отставание пока ощутимое – 16 голов.

44. Роландо Фонсека (Коста-Рика) = 47 голов в 113 матчах (0.42 за игру). За пальму первенства в зачете бомбардиров национальной сборной спорили Фонсека и Ванчопе, долгие годы игравший бок о бок друг с другом. Средняя результативность значительно выше у Пауло (0.62), однако он отстал на два гола.

44. Луис Суарес (Уругвай) = 47 голов в 93 матчах (0.51 за игру). Действующий игрок, который не нуждается в представлениях. У Луиса еще немало матчей впереди, чтобы нарастить свой голевой багаж. Кстати, Эдинсон Кавани тоже уже обошел предыдущего рекордсмена – Диего Форлана.

43. Фил Янгхасбанд (Филиппины) = 47 голов в 90 матчах (0.52 за игру). Десять лет провел в «Челси», но прославиться в европейском футболе не сумел, зато на международном уровне забивает пачками. И фамилия у него классная – Фил «Молодой муж».

41. Андрей Шевченко (Украина) = 48 голов в 111 матчах (0.43 за игру). Выдающийся украинский форвард забил больше всех за свою сборную. Правда, Андрей Ярмоленко держит аналогичный темп и уже расписался на воротах соперников Украины 31 раз. Обгонит?

40. Тим Кэйхилл (Австралия) = 48 голов в 101 матче (0.48 за игру). И здесь самый известный футболист в истории своей страны на первом месте.

39. Хавьер Эрнандес (Мексика) = 48 голов в 97 матчах (0.49 за игру). Чичарито в мае этого года стал лучшим бомбардиром своей национальной сборной, отодвинув на второе место Хареда Борхетти.

38. Димитар Бербатов/Христо Бонев (Болгария) = 48 голов в 78/96 матчах (0.62/0.5 за игру). Разделенное первенство в Болгарии, хотя по среднему показателю выше стоит Бербатов. И ведь нет претендентов, чтобы сдвинуть эту пару с вершины в обозримом будущем!

37. Робин ван Перси (Нидерланды) = 50 голов в 102 матчах (0.49 за игру). Робин ван Перси открывает почетный клуб «у кого за 50».

36. Роберт Левандовски (Польша) = 50 голов в 90 матчах (0.56 за игру). А вот и свежая кровь! Оформив дубль в матче с Арменией, Левандовски стал лучшим бомбардиром сборной Польши, превзойдя результат Владимира Любански, доведя дело до хет-трика, постучался в «клуб 50». Поздравляем!

35. Тьерри Анри (Франция) = 51 гол в 123 матчах (0.41 за игру). Хорошие соседи у Роберта. Легенда «Арсенала» - самый забивной из великих французов в футболке национальной сборной.

34. Хакан Шукюр (Турция) = 51 гол в 112 матчах (0.46 за игру). Шукюр настолько популярен в Турции, что его свадьбу показывали в прямом эфире федеральные телеканалы. После завершения карьеры ушел в политику, где тоже готов пошуметь.

33. Асамоа Гьян (Гана) = 51 гол в 106 матчах (0.49 за игру). Забил много голов, но памятен и промах: именно Гьян не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Луиса Суареса на линии ворот, в концовке дополнительного времени четвертьфинального матча ЧМ-2010.

32. Ле Конг Винь (Вьетнам) = 51 гол в 83 матчах (0.61 за игру). Следующий праздник у Левандовски и всей Польши может случиться уже скоро – когда он сначала сравняется, а потом и превзойдет величайшего и непревзойденного вьетнамца. Счастье для Роберта и всех остальных, что Конг Винь, безжалостно издевавшийся над Лаосом и Макао, уже завершил карьеру.

31. Аднан Аль-Тальяни (ОАЭ) = 52 гола в 161 матче (0.32 за игру). Вы уже догадались, что бомбардиры из Азии – отдельная каста, но Аднан заслуживает уважения хотя бы тем, что за 13 лет надевал футболку национальной сборной 161 раз.

30. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) = 52 гола в 87 матчах (0.6 за игру). Эдину, конечно, проще, чем его коллегам – он ведь забивал и за Боснию, и за Герцеговину!

29. Али Ашфак (Мальдивы) = 52 гола в 75 матчах (0.69 за игру). Узрите бомбардира истинного!

28. Уэйн Руни (Англия) = 53 гола в 119 матчах (0.44 за игру). Даже как-то неудобно говорить об успехах Руни после затмевающего собой небеса Али Ашфака. Уэйн обошел сэра Бобби Чарльтона и завершил международную карьеру в ранге лучшего снайпера «Трех Львов».

27. Йоахим Штрайх (ГДР) = 55 голов в 102 матчах (0.54 за игру). Сборной Восточной Германии уже нет, но это не повод забывать классного футболиста и номинанта на «Золотой мяч» по итогам 1976 года.

26. Фанди Ахмад (Сингапур) = 55 голов в 101 матчах (0.54 за игру). Википедия подсказывает, как правильно обращаться к титулованной особе! «Футбольная легенда Сингапура», «любимый футбольный сын Сингапура», «национальная футбольная икона», «самый знаменитый футболист Сингапура», «золотой мальчик футбола Сингапура», «самое известное лицо сингапурского спорта», «лучший в своём поколении».

25. Сунил Четри (Индия) = 55 голов в 95 матчах (0.58 за игру). Индийско-сингапурское фаталити в середине списка! Да, сборная Индии играет в футбол, а лучше всех в ней танцует этнический непалец Четри.

24. Ян Коллер (Чехия) = 55 гола в 91 матче (0.6 за игру). Огромный Ян Коллер, поигравший в Самаре, собственной персоной.

23. Самуэль Это’О (Камерун) = 56 голов в 118 матчах (0.48 за игру). И еще один большой форвард (в данном случае – только фигурально), заглядывавший в РФПЛ.

22. Клинт Демпси/Лэндон Донован (США) = 57 голов в 137/157 матчах (0.42/0.36 за игру). Два мастодонта американского футбола, два героя соккера. Но остаться должен только один – Демпси. Клинт продолжает играть за сборную и обязательно еще забьет.

21. Карлос Павон (Гондурас) = 57 голов в 101 матче (0.56 за игру). В 2009 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала Карлоса самым популярным футболистом в мире. А вы говорите – Гондурас!

20. Чха Бом Гын (Южная Корея) = 58 голов в 134 матчах (0.43 за игру). Лучший футболист Азии XX века известен также как Бум Кун Ча. Серьезный кореец 10 лет провел в Бундеслиге, выступая за «Айнтрахт» и «Байер», с которыми выиграл по Кубку УЕФА.

19. Лионель Месси (Аргентина) = 58 голов в 120 матчах (0.40 за игру). Еще какой-то паренек с периферии. С периферии галактики.

18. Давид Вилья (Испания) = 59 голов в 98 матчах (0.61 за игру). В сентябре Давид Вилья впервые за три года приехал в сборную Испании и даже провел на поле пару минут в игре с итальянцами. Легенда!

Вилья, Зе Роберто и легенды, влюблённые в футбол

17. Златан Ибрагимович (Швеция) = 62 гола в 116 матчах (0.53 за игру). Тут какая-то ошибка, номера «съехали». Златан, прости нас, никакой ты не 17-й, а первый!

Златан от «А» до «Я»

16. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) = 65 голов в 104 матчах (0.63 за игру). Вождь велик! На протяжении 12 лет Дрогба неизменно забивал за сборную.

15. Робби Кин (Ирландия) = 68 голов в 146 матчах (0.46 за игру). У Робби еще более впечатляющая результативная серия. С 1998-го по 2016-й не было календарного года, в течение которого Кин хотя бы разок не отмечался голом в футболке сборной Ирландии. 19 лет подряд, если вам лень считать!

14. Карлос Руис (Гватемала) = 68 голов в 132 матчах (0.52 за игру). Любопытно, что Руис тоже выступал за свою сборную с 1998-го по 2016 год и забил ровно столько же голов, как Робби Кин.

13. Хасан Хусам (Египет) = 69 голов в 169 матчах (0.41 за игру). Второй в мире по числу матчей за национальную команду после соотечественника Ахмеда Хассана, между первым и последним выходом Хусама на поле в футболке сборной Египта прошло больше 20 лет.

12. Стерн Джон (Тринидад и Тобаго) = 70 голов в 115 матчах (0.51 за игру). Та же история, что у Джеко. Читерство!

11. Мирослав Клозе (Германия) = 71 гол в 137 матчах (0.52 за игру). Лучший бомбардир финальных турниров чемпионатов мира на почетной позиции.

10. Киатисак Сенамуанг (Таиланд) = 71 гол в 134 матчах (0.53 за игру). По прозвищу Зико. Если скучно – попробуйте быстро-быстро повторять его имя и фамилию. Дано не каждому.

9. Киннах Фири (Малави) = 71 гол в 115 матчах (0.61 за игру). Крепитесь, братцы. Не последний гениальный форвард в первой десятке, с которым вы не знакомы. Стыдно не знать легенду африканского футбола.

8. Башар Абдулла (Кувейт) = 75 голов в 133 матчах (0.56 за игру). И еще один удар по вашим скудным знаниям. Однажды в день всех влюбленных Абдулла забил в ворота Бутана восемь голов. Матч закончился со счетом 20:0.

7. Пеле (Бразилия) = 77 голов в 92 матчах (0.84 за игру). А сейчас прямо неожиданно получилось! Окей, шутки в сторону, ведь Королю футбола недолго осталось ходить в лучших снайперах «селесао» - Неймар близко! Ну, не то чтобы очень близко (52 гола забито), но у форварда ПСЖ много лет карьеры впереди.

6. Криштиану Роналду (Бразилия) = 78 голов в 145 матчах (0.54 за игру). К концу года может оказаться в первой тройке, а в чисто европейском зачете Криштиану второй после… впрочем, скоро узнаете сами.

5. Хуссейн Саид (Ирак) = 78 голов в 137 матчах (0.57 за игру). Участник чемпионата мира и трех Олимпиад.

4. Годфри Читалу (Замбия) = 79 голов в 111 матчах (0.71 за игру). В 2012 году Месси забил 91 гол за календарный рекорд, что поспешили назвать мировым рекордом, однако Футбольная ассоциация Замбии выступила против и предъявила доказательство в виде слоновьего бивня со 107 зарубками – по количеству голов Годфри Читалу в 1972 году.

3. Кунисигэ Камамото (Япония) = 80 голов в 84 матчах (0.95 за игру). Фантастическая результативность – почти гол за игру у настоящего самурая!

2. Ференц Пушкаш (Венгрия) = 84 гола в 85 матчах (0.99 за игру). Лучший бомбардир европейских сборных. Если бы Пушкаш не бежал из Венгрии в Испанию, то наверняка сейчас располагался бы на самой вершине.

1. Али Даеи (Ирак) = 109 голов в 149 матчах (0.73 за игру). Мировой рекордсмен – азербайджанец, правда, выступавший за сборную Ирака. Особенно выдающимися получились 1996 (22 гола) и 2000 (20 голов) годы. Голы в ворота Шри-Ланки, Непала, Гуама и других грандов сыпались как из рога изобилия. Даеи приезжал играть в Бундеслигу, провел даже сезон в мюнхенской «Баварией». Однако такой же результативностью, как на международной арене, увы, не блистал. Но рекорд его – ничего не попишешь. Даже Месси и Роналду будет нелегко побить это достижение.

Бонус

51. Олег Блохин (СССР) = 42 гола в 112 матчах (0.38 за игру). Лучший бомбардир в истории сборной СССР лишь по дополнительным показателям не вошел в топ-50, хотя забил ровно столько же, как Фрай и Фарас, открывшие этот список.

92. Александр Кержаков (Россия) = 30 голов в 91 матче (0.32 за игру). Если бы Александр выступал за сборную из Азиатской конфедерации. Ну, например, за Китай. Запросто настрелял бы раз в пять больше!