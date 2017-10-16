Каррера: «Зобнину осталось восстанавливаться месяц, Зе Луишу - где-то пару недель»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал примерные сроки восстановления полузащитника Романа Зобнина и нападающего Зе Луиша:

«Промес и Глушаков играли с „Ахматом“, рисков никаких не было, они были в состоянии играть. Зобнину остался месяц, Зе Луишу - где-то пару недель».

Напомним, что Зобнин восстанавливается после травмы колена, Зе Луиш - после растяжения мышц живота.

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