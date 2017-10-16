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Каррера: «Зобнину осталось восстанавливаться месяц, Зе Луишу - где-то пару недель»

сегодня, 14:22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал примерные сроки восстановления полузащитника Романа Зобнина и нападающего Зе Луиша:

«Промес и Глушаков играли с „Ахматом“, рисков никаких не было, они были в состоянии играть. Зобнину остался месяц, Зе Луишу - где-то пару недель».

Напомним, что Зобнин восстанавливается после травмы колена, Зе Луиш - после растяжения мышц живота.

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Все комментарии
derrik2000 ответил Брулин
сегодня в 15:33
Брулин:
Зобнин очень нужен-и в обороне спокойнее будет, и атаку парень поддержит. Только бы последствия травмы не сказались на игре. Про Бонифация уже все забыли, да и не нужен он по большому счету.
Зря ты ТАК о Зе Луише...
Сначала, когда он только-только пришёл, каких только помоев на его голову не сваливалось.
А потом, когда "прицел подправил", стал любимцем КБ-болел!
Я уверен, что Зе Луиш, как поправится и наберёт форму, опять будет в скором времени на устах в хвалебных откликах болел.
Причём, в превосходной степени.
juchok
сегодня в 15:22

Санчо Панса
Сегодня 17:05
Да, не скоро Роман вернется в строй красно-белых! К тому времени Спартак уже может вылететь из Кубка России и лишиться шансов на выход в плей-офф ЛЧ)
======================
когда Еременко вернется в строй, то ЦСКА уже могут расформировать!
Брулин
сегодня в 15:14
Зобнин очень нужен-и в обороне спокойнее будет, и атаку парень поддержит. Только бы последствия травмы не сказались на игре.

Про Бонифация уже все забыли, да и не нужен он по большому счету.
makkie ответил ziborock
сегодня в 15:12
ziborock:
С чего вы все про живот взяли? Бедро там!
Так Вартапетов говорил про травму мышц живота.
Санчо Панса
сегодня в 15:05
Да, не скоро Роман вернется в строй красно-белых! К тому времени Спартак уже может вылететь из Кубка России и лишиться шансов на выход в плей-офф ЛЧ)
ziborock ответил makkie
сегодня в 15:01
makkie:
Так точно - МельгОРЕХо :)
Орех, не орех, а 2 мяча и 3 голевых, и это то при его 8-и игрх в основном на замену! Головин молча завидует)))
ziborock ответил makkie
сегодня в 14:58
makkie:
Ситуация с Зе Луишем что-то не очень радует... Вартапетов говорил, мол снова дочка болеет серьезно, тогда непонятно при чем здесь "травма живота"? Хорошо Адриано пашет за двоих, да Орех иногда удивляет.
С чего вы все про живот взяли? Бедро там!
ziborock
сегодня в 14:56
Отлично же!
ДАША Д
сегодня в 14:53
И как все восстановятся, Спартак начнет "рвать" всех подряд.
Василий 50
сегодня в 14:51
Главное, не торопиться.
makkie ответил LOpp
сегодня в 14:40
LOpp:
Орех это Мельгарехо?))
Так точно - МельгОРЕХо :)
kidman4ik
сегодня в 14:38
Травму живота лечит 3 месяца? В его живот что из пистолета выстрелили? Жесть какаято
LOpp ответил makkie
сегодня в 14:37
makkie:
Ситуация с Зе Луишем что-то не очень радует... Вартапетов говорил, мол снова дочка болеет серьезно, тогда непонятно при чем здесь "травма живота"? Хорошо Адриано пашет за двоих, да Орех иногда удивляет.
Орех это Мельгарехо?))
Overbeer
сегодня в 14:36
капец Зене и ЦСКАе
FILL3286
сегодня в 14:35
Потери конечно для нас однозначно!
Сильно не хватает их)
________________________________
Скорейшего выздоровления и в строй! Ждем.
MALOVAR
сегодня в 14:32
Ждем,вся страна ждет!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:29
ЗЫЛУИШ ХОРОШО ПООБЕДАЛ АЖ МЫШЦЫ ЖИВОТА РАСТЯНУЛ
НУ А ЗОБНИНА ПАРШИВЛЮК ЖДЁТ В АНЖИ
makkie
сегодня в 14:24
Ситуация с Зе Луишем что-то не очень радует... Вартапетов говорил, мол снова дочка болеет серьезно, тогда непонятно при чем здесь "травма живота"?
Хорошо Адриано пашет за двоих, да Орех иногда удивляет.
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