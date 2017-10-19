Ингебригтсен: «„Русенборг“ помог Ригони забить два гола из трёх»

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в Лиге Европы.

«Проиграли, наверное, из-за того, что рано пропустили гол: после такого всегда сложно влиться в игру. А после второго гола стало еще сложнее, - поделился впечатлениями Ингебритсен". "Мы играли так, как запланировали, игрокам удалось выполнить установку - у нас было много моментов.

Ригони - хороший игрок, но мы сами помогли ему забить в двух моментах».

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