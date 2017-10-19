Орлов: «Я говорил, что „Спартак“ наберёт форму»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который ранее высказался об игре ЦСКА в Лиге чемпионов, также прокомментировал и победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в турнире.

«Я говорил, что „Спартак“ наберет форму. Так и получилось. Глушаков бьет по мячу не закрыв глаза, а точным ударом в угол. Это говорит о том, что он почувствовал себя уверенным, у него появилось наконец-то тактильное чувство мяча. Значит тренировки подействовали. Я задался вопросом: сколько ж надо гулять, чтобы только в октябре обрести форму? Это непрофессионально. Профессионал должен гулять один день. Нужно равняться на Месси и Роналду. У нас пока только зачатки профессионального футбола. Нет профессионалов у нас!»

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