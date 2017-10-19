Манчини: «Игроки „Зенита“ чувствуют себя прекрасно. Аргентинцы в том числе»

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини пообщался с журналистами перед матчем Лиги Европы с «Русенборгом»:
«Матч с „Арсеналом“? Это была неудачная игра, неудачный вечер. Каждая встреча, победитель которой пробивает по воротам один раз и побеждает, можно назвать неудачным. „Зенит“ чувствовал себя хорошо. Все чувствуют себя прекрасно, все в заявке готовы выйти на поле. Аргентинцы в том числе.
Рослые футболисты клубов из северной Европы? Мы тоже относимся к северной Европе. Абсолютно готовы к этой игре.
Все матчи важны. Сейчас самая важная игра – сегодняшняя. Но уже завтра будем думать о ЦСКА, которая станет самой важной для нас».
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1017907.shtml