Орлов: «Разве молодые игроки ЦСКА виноваты, что их выпустили против сильного „Базеля“?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение ЦСКА от «Базеля» в 3-м туре Лиги чемпионов и поделился мнением о критике игроков «армейцев» со стороны члена комитета по этике РФС Андрея Созина:

«ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме. Играют юноши, и они не смогли противостоять „Базелю“. У „Базеля“ сейчас очень хорошая команда, и она, естественно, выиграла. Но выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, „Спартак“ также мог „Ливерпулю“ проиграть 1:5, но ему больше повезло. Затем „Спартак“ все-таки выиграл, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Проиграл – готовься к следующему матчу.

Философия МОК, ФИФА, УЕФА, всех международных федераций – не тащить политику в спорт. Потому что спортивный результат – это только спортивный результат. Сегодня проиграл – готовься, тренируйся, завтра выиграешь.

И вы представляете состояние армейских мальчишек, когда они сегодня утром прочитали этого Созина. Когда их родители, дети, не дай Бог. Братья, сестры... „Наш родственник опозорил Россию?“ Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Они что, виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте