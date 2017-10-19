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Орлов: «Разве молодые игроки ЦСКА виноваты, что их выпустили против сильного „Базеля“?»

сегодня, 19:30
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение ЦСКА от «Базеля» в 3-м туре Лиги чемпионов и поделился мнением о критике игроков «армейцев» со стороны члена комитета по этике РФС Андрея Созина:

«ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме. Играют юноши, и они не смогли противостоять „Базелю“. У „Базеля“ сейчас очень хорошая команда, и она, естественно, выиграла. Но выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, „Спартак“ также мог „Ливерпулю“ проиграть 1:5, но ему больше повезло. Затем „Спартак“ все-таки выиграл, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Проиграл – готовься к следующему матчу.

Философия МОК, ФИФА, УЕФА, всех международных федераций – не тащить политику в спорт. Потому что спортивный результат – это только спортивный результат. Сегодня проиграл – готовься, тренируйся, завтра выиграешь.

И вы представляете состояние армейских мальчишек, когда они сегодня утром прочитали этого Созина. Когда их родители, дети, не дай Бог. Братья, сестры... „Наш родственник опозорил Россию?“ Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Они что, виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше».

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Все комментарии
cska59
сегодня в 20:51
Браво,Геннадий Сергеевич.
Знатог
сегодня в 20:45
ЦСКА сыграл оч. хорошо. А то могли бы как Бенфика или Марибор.
salaga
сегодня в 20:33
Принято нахваливать Краснодар Галицкого, а эти самые ребята, которых порочит Созин, без своих лидеров сумели нанести поражение команде, у которой был полный основной состав. И потом, за кого переживает Созин? За Россию? Может всё же больше за попы руководителей РФС и РФПЛ?
salaga ответил Дед Мазая
сегодня в 20:22
Дед Мазая:
Опять член высказался. Пора бы уже на этих членов перестать обращать внимание... ЦСКА несколько лет не приобретал никого стоящего. Играют на старом багаже. Постоянные травмы Дзагоева. Можно считать, что и его в команде нет. Как смогли, так и сыграли. Дайте денег, будут играть лучше...
Ребята-то молодые в этом разве виноваты? Он же за них заступается перед 14ком Созиным, а не за руководителей ЦСКА.
salaga
сегодня в 20:18
Сегодня проиграл – готовься, тренируйся, завтра выиграешь.
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Сегодня выиграл – готовься, тренируйся, завтра проиграешь.
salaga
сегодня в 20:16
Философия МОК, ФИФА, УЕФА, всех международных федераций – не тащить политику в спорт.
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От избытка философии в футболе тоже пользы мало.
Кошк 47
сегодня в 20:07
опять бредит...
mensk
сегодня в 20:01
Тяжело все таки этот юмор понять. А может быть это уже бред?
Полевой Командир
сегодня в 19:58
Не может Орлофф в интервью не сказать слово "Спартак"...... Ну оно само с языка срывается.....
МКС
сегодня в 19:58
Батенька, да по сравнению с Вами у ЦСКА вся команда - младшая группа детского сада)))
Colonist
сегодня в 19:55
Базель сильная команда? Обязаны были Цска выигрывать!!!
Т34
сегодня в 19:55
Орлов своей глупой жалостью совсем добил молодежь цска. Надо было посмотреть возраст игроков Базеля, прежде чем гнать такую чушь. Их что, надо выпускать против слабых команд, а где их, господин Орлов взять в Лиге чемпионов.
И конечно не обошлось без Спартака. Не мог Орлов не затронуть эту тему. Спартак мог проиграть 1:5 Ливерпулю, но не проиграл. Базель мог тоже проиграть ЦСКА 1:5, но не проиграл, а даже выиграл без проблем. Маразм с каждым комментарием этого господина все крепчает.
112910415
сегодня в 19:51
ох...силён в демагогии великий комментатор, гроссмейстер фактически
Илья Травкин
сегодня в 19:49
    antant1
    сегодня в 19:47
    Про молодых игроков, это он наверное Базель имел ввиду)
    sir-5
    сегодня в 19:45
    Молодец.А вот нижеподписавшиеся спартачи,на волне своего отдельного успеха,привычно передёргивают и называют имена не тех,о ком говорит(и вполне справедливо) ветеран.Но это их манера,за которую расплата неминуема.Боюсь,что это ждёт их 1 ноября. А по сути-отправьте Гончара на перевоспитание в "Уфу" и забудьте о нём надолго.
    Дед Мазая
    сегодня в 19:41
    Опять член высказался. Пора бы уже на этих членов перестать обращать внимание...
    ЦСКА несколько лет не приобретал никого стоящего. Играют на старом багаже. Постоянные травмы Дзагоева. Можно считать, что и его в команде нет. Как смогли, так и сыграли. Дайте денег, будут играть лучше...
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:39
    Где там этот орёл мальчишек увидел?). Рахимыч же говорил: "В бой идут одни старики")).
    Аргeнтинeц ответил Эксперт Зенита
    сегодня в 19:39
    Эксперт Зенита:
    Игнашевич-38 лет,Березуцкий-35 лет,Игарь-31 год.Это этих "юношей" Гена имел в виду или 19 летнего паренька у Базеля,который из этих юношей сделал клоунов.
    У Игнашевича скоро правнуки будут, а Генка его армейским мальчишкой называет. Шалун
    Эксперт Зенита
    сегодня в 19:35
    Игнашевич-38 лет,Березуцкий-35 лет,Игарь-31 год.Это этих "юношей" Гена имел в виду или 19 летнего паренька у Базеля,который из этих юношей сделал клоунов.
    Ерден
    сегодня в 19:33
    Созина на кол
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