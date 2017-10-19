Булавин: «Высокая концентрация игроков „Зенита“ не позволит „Русенборгу“ разогнаться»

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от встречи питерского коллектива с «Русенборгом» в рамках Лиги Европы:

«Нужно принять во внимание последнюю игру „Зенита“ с „Арсеналом“. Футболисты должны компенсировать этот проигрыш в сегодняшнем матче: показать свою лучшую игру и порадовать зрителей. Победа и только победа. Настрой у питерцев будет очень серьёзным. Много они давить и атаковать будут.

Что касается „Русенборга“, то голов ожидать можно, потому что в принципе это северная страна и футбол привержен больше силовой манере игры. На стандартных положениях — большое преимущество. Надо опасаться стандартных положений со стороны „Русенборга“, которые будут, как и опасные моменты. Но высокая концентрация футболистов Манчини не позволит разогнаться игрокам норвежской команды.

Будет сухая победа „Зенита“ со счётом 2:0».

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