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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
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20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
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20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
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20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
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22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
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Жемалетдинов: «Цель „Рубина“ — еврокубки. На меньшее мы не согласны»

сегодня, 17:59
РубинРубин-:-ДинамоДинамо21.10.2017 в 16:30 Не начался

В преддверии матча «Рубина» и «Динамо» нападающий казанцев Рифат Жемалетдинов поделился мнением о состоянии команды:

«В команде всегда было все хорошо. Пришел новый тренер, с тех пор все отлично. Тренируемся, готовимся так же, как и ко всем другим соперникам. Наигрываем комбинации, стандарты. В атаке у „Рубина“ не так много моментов? Всегда тяжело вскрывать оборону, когда у соперника пять защитников. Сейчас у нас немного проблемы с реализацией. Это наверно видно, мы работаем над этим и с каждой тренировкой прибавляем. 

Перед матчем с „Динамо“ пока разобрали только стандарты, завтра будем разбирать оборону и атаку. Хорошая команда, еще недавно была в лидерах РФПЛ, сейчас вернулись. Команда с хорошо подобранными игроками. Будет бой, надеемся на победу.

Цели мы не меняли – еврокубки. На меньшее мы не согласны. Будем работать, стараться побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице».

Встречу «Рубина» и «Динамо» обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:28
Мальчишь-плохишь тихо вылез, оглянулся по сторонам и принялся за дизлайки..)
RDeanW
сегодня в 19:10
да вся страна с радостью променяла бы цска в лиге чемпионов на рубин
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:47
Всё таки действительно жду, чтобы команда Бердыева, несмотря на все сложности пробилась в еврокубки, от этого будет хорошо всем. Тренер ставший грозой испанских клубов и не только, просто не имеет право не использовать свои знания и опыт, для поднятия престижа росфутбола.
Чёрный берет
сегодня в 18:40
Еврокубки это вряд ли, а вот динамиков выставить в пердив-дело святое!!!
Алексей Буренин
сегодня в 18:39
Хрошая цель и они могут ее достигнуть
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:24
Чтобы росфутбол давал результат, отсюда такие пожелания. Кто-то потом и кровью добывает в неистовой борьбе, до последнего дыхания, очки в копилку России, кто-то бездарно их спускает в унитаз в известном стадионе).
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:18
Сергеевич вернулся 1:
Дерзай Рубин! Хватит позора от коней в Европе. Там должны играть вы, тем более с таким тренером и приносить богатство(очки) и славу росфутболу. Надеюсь Бекиевич грамотно распределит силу, тут нужна хитрость, мудрость, чтобы победить силу админресурса. Удачи!!!
Сергеевич,спасибо за добрые слова и пожелания))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:17
Дерзай Рубин! Хватит позора от коней в Европе. Там должны играть вы, тем более с таким тренером и приносить богатство(очки) и славу росфутболу. Надеюсь Бекиевич грамотно распределит силу, тут нужна хитрость, мудрость, чтобы победить силу админресурса.
Удачи!!!
Василий 50
сегодня в 18:11
Правильная цель.
eaguar
сегодня в 18:10
силенок не хватит
Казанский
сегодня в 18:09
Жемалетдинов: «Цель „Рубина“ — еврокубки. На меньшее мы не согласны»
---------------------
Чтобы попасть в еврокубки нужно не только в 5-ку попадать,но и проблему с ФФП решить((
Казанский ответил sir-5
сегодня в 18:08
sir-5:
"- Сейчас пошла мода строить большие стадионы, но они и наполовину не заполняются. Например, в Казани. Матч «Рубин» – «Амкар» собрал чуть больше пяти тысяч зрителей... «Авангард» больше собирает. В чём причина такой низкой посещаемости? Зрителей не обманешь. Они приходят, например, посмотреть на хорошее обращение с мячом, им интересно, как голы забивают. Раз этого нет, то и зрителей нет, – рассказал Чугайнов в интервью.
Да,проблема у коней с манекенами((
sir-5
сегодня в 18:03
"- Сейчас пошла мода строить большие стадионы, но они и наполовину не заполняются. Например, в Казани. Матч «Рубин» – «Амкар» собрал чуть больше пяти тысяч зрителей... «Авангард» больше собирает. В чём причина такой низкой посещаемости? Зрителей не обманешь. Они приходят, например, посмотреть на хорошее обращение с мячом, им интересно, как голы забивают. Раз этого нет, то и зрителей нет, – рассказал Чугайнов в интервью.
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