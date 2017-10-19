Жемалетдинов: «Цель „Рубина“ — еврокубки. На меньшее мы не согласны»

В преддверии матча «Рубина» и «Динамо» нападающий казанцев Рифат Жемалетдинов поделился мнением о состоянии команды:

«В команде всегда было все хорошо. Пришел новый тренер, с тех пор все отлично. Тренируемся, готовимся так же, как и ко всем другим соперникам. Наигрываем комбинации, стандарты. В атаке у „Рубина“ не так много моментов? Всегда тяжело вскрывать оборону, когда у соперника пять защитников. Сейчас у нас немного проблемы с реализацией. Это наверно видно, мы работаем над этим и с каждой тренировкой прибавляем.

Перед матчем с „Динамо“ пока разобрали только стандарты, завтра будем разбирать оборону и атаку. Хорошая команда, еще недавно была в лидерах РФПЛ, сейчас вернулись. Команда с хорошо подобранными игроками. Будет бой, надеемся на победу.

Цели мы не меняли – еврокубки. На меньшее мы не согласны. Будем работать, стараться побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице».

Встречу «Рубина» и «Динамо» обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте