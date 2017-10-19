Ловчев: «Сегодня болеть за ЦСКА совершенно не хочется»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев разочарован выступлением ЦСКА в матче с «Базелем», который завершился домашним поражением «армейцев»:

«Я часто говорю, что надо готовить свои резервы, не стоит всю ставку делать на иностранцев. ЦСКА когда-то приглашал в свою школу голландцев. Но толку от этого не было – они не воспитали ни одного футболиста для основного состава. Кто-то назовет Головина или Жамалетдинова. Но первый не воспитанник армейцев, а второй пока еще никто. Был еще Базелюк, но где он сейчас? Когда были деньги, покупали иностранцев. Но сейчас времена изменились.

Если говорить о вчерашнем матче, то на игру ЦСКА было просто стыдно и противно смотреть. Команда играла безвольно и это на своем поле. А ведь на стадион пришло много народу. А потом они жалуются, что болельщиков мало. А мало потому, что вы так играете.

Помните, когда при Долматове команда выиграла порядка 15 матчей подряд и едва не стала чемпионом? Ребята получали радость от своей игры и болельщики радовались за них. За ЦСКА радовались и переживали даже болельщики других команд. А сегодня болеть за эту команду совершенно не хочется, игроки превратились в ремесленников. Они и сами не получают удовольствие от своей игры, и не дарят радость болельщикам. У такого ЦСКА будущего нет».

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