Индзаги - о победе над «Ниццей»: «Мы сделали то, что должны были сделать»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги доволен победой своих подопечных в матче против «Ниццы»:

«Нам была важна эта побед. Завершились три очень сложных матча, и теперь мы почти обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Мы приложили массу усилий, чтобы пробиться в этот турнир и хотим отнестись с уважением к этому соревнованию. Я доволен нашем выступлением. Мы сделали то, что должны были сделать.

„Лацио“ стремится играть похожим образом и дома, и на выезде. Мы хотим достойно выступать в каждом турнире и в каждом матче. Нужно быть готовым ко всему, „Лацио“ теперь не слуху».

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