Фавр: «„Ницца“ могла сыграть вничью с „Лацио“, но совершила много ошибок»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче Лиги Европы.

«Мы прекрасно провели первый тайм, но после второго гола „Лацио“ ситуация осложнилась. Нужно было лучше использовать быстрый гол. Однако мы заплатили большую цену за отдельные ошибки. Нужно работать над собой. Посмотрим, что сделали не так в этом матче. Мне кажется, во втором голе нам не хватило концентрации. Этот матч легко можно было завершить вничью. Но слишком много ошибок».

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