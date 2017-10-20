Вернидуб: «„Заря“ намеренно отдала „Герте“ преимущество в начале матча»

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал победу луганской команды над «Гертой» в 3-м туре Лиги Европы:

«Мы показали хорошую игру против серьезной команды. То, что в начале матча мы отдали преимущество сопернику, было запланированным ходом. Не то, чтобы „Герте“ удалось создать какие-то особо опасные моменты, но мы оборонялись.

В середине первого тайма мы включили высокий прессинг, лишив соперника возможности разыгрывать мяч. После этого преимущество перешло к нам, и мы заработали штрафной, после которого забил Силас.

Весь второй тайм можно записать нам в актив, за исключением момента с голом Зелке. Команде удалось хорошо разбежаться, и мы создавали много опасных моментов».

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