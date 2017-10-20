Монтелла: «Болельщики должны поддерживать игроков, а не издеваться над ними»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничью в Лиге Европы с АЕКом (0:0).

«Если бы мы выиграли, все было бы совершенно иначе. Команда показала свою игру, соперник действовал закрыто, и нам было все сложнее. Думаю, разочарование болельщиков ощущалось командой. Мы создавали много моментов, но не реализовали их.

Нам не хватает какой-то искры. Я вижу, что ребята хотят сделать больше, они хотят доказать свою принадлежность к „Милану“, и это создает психологический блок. Я должен его снять.

Призываю болельщиков и клуб поддерживать нас, игроков, которым нужна помощь, а не издевательства».

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