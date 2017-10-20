Тренер «Шерифа»: «Возможно, „Локомотив“ не ждал от нас такого агрессивного футбола»

Наставник «Шерифа» Роберто Бордин считает, что его команда могла взять и три очка в матче с «Локомотивом»:

«Хочу поздравить команду, она старалась, провела очень хорошую игру. Заслуженный результат, мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли выиграть, ведь мы заслуживали и три очка. Самый трудный момент матча был после гола, потому что было трудно собраться, но нужно было найти силы, это удалось, в результате чего мне было очень приятно.

Мы всегда стараемся играть в агрессивный футбол, мы пытались играть наверху, создавать моменты. В Лиге Европы не нужны дополнительные стимулы, возможно, это сегодня тоже сказалось.

В ответном матче мы постараемся показать хорошую игру. Мы уважаем соперника и, думаю, тоже заслуживаем уважения. „Локомотив“ хороший соперник, который, возможно, не ждал от нас такого агрессивного футбола».

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