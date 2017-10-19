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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 Матч завершен Астана 4:0 Маккаби ТА
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Русенборг
20:00 Матч завершен Лугано 3:2 Виктория П
20:00 Матч завершен Вардар 0:6 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Хапоэль БШ 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Остерсандс 2:2 Атлетик Б
20:00 Матч завершен Заря 2:1 Герта
20:00 Матч завершен БАТЭ 1:0 Кельн
20:00 Матч завершен Црвена Звезда 0:1 Арсенал
20:00 Матч завершен Коньяспор 0:2 Зальцбург
20:00 Матч завершен Марсель 2:1 Витория Гимараеш
20:00 Матч завершен Ницца 1:3 Лацио
20:00 Матч завершен Зюлте-Варегем 1:1 Витесс
22:05 25’ Хоффенхайм 0:0 Истанбул
22:05 Идет первый тайм, 26’ Шериф 0:1 Локомотив М
22:05 27’ Фастав 1:1 Копенгаген
22:05 26’ Вильярреал 0:1 Славия П
22:05 26’ Скендербеу 0:0 Партизан
22:05 27’ Динамо К 0:1 Янг Бойз
22:05 25’ Милан 0:0 АЕК
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Манчини: «Надо помнить, что „Зенит“ — это российский клуб»1
22:25
Ингебригтсен: «„Русенборг“ помог Ригони забить два гола из трёх»0
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21:55
«Марсель» вырвал победу у «Витории Гимараеш»0
21:55
«Стяуа» одержал победу над «Хапоэлем»0
21:54
«Зюлте-Варегем» и «Витесс» сильнейшего не выявили0
21:54
«Лугано» дома одолел «Викторию»0
21:52
«Реал Сосьедад» разгромил «Вардар»0
21:51
БАТЭ удалось обыграть «Кельн»5
21:51
«Атлетик» избежал поражения в матче с «Остерсандсом»0
21:51
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Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»

сегодня, 21:55
ЗенитЗенит3 : 1РусенборгРусенборгМатч завершен

В матче группового раунда Лиги Европы «Зенит» обыграл «Русенборг».

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»

«Зенит» (Россия) – «Русенборг» (Норвегия) – 3:1 (1:0)
Голы: Ригони 1, Ригони 68, Ригони 75 - Хелланд 88.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Паредес (Нобоа 83), Краневиттер, Ригони, Кокорин (Полоз 86), Дриусси (Ерохин 62).
Главный тренер: Роберто Манчини.

«Русенборг»: Хансен, Хеденстад (Герсбах 82), Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен (Лундемо 80), Конрадсен, Адегбенро (Хелланд 80), Бендтнер, Мелинг.
Главный тренер: Каре Ингебригтсен.

Предупреждения: Хеденстад 14, Трондсен 35, Паредес 39.

Судьи: Штилер (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
zxz32
сегодня в 22:32
С победой Зенит!
Теперь ждем победы от Локо, тем более он уже ведет
Kuprin ответил ziborock
сегодня в 22:31
ziborock:
ЦСКА вчера набрал очки?)
    Kuprin ответил ziborock
    сегодня в 22:30
    ziborock:
    ЦСКА вчера набрал очки?)
      нечитайло
      сегодня в 22:30
      у каждого свой шанс
      массакрер ответил Николай Еремеев
      сегодня в 22:30
      Николай Еремеев:
      Питер с победой !!!!!! Свои не могут, хоть за других порадуюсь .
      скоро сыграем)
      Абу-Мухаммад Курбангаджиев
      сегодня в 22:27
      С победой болелы зенита👍💪💪 главное очки в копилку для России принесли 👍👍👍
      Николай Еремеев
      сегодня в 22:27
      Питер с победой !!!!!! Свои не могут, хоть за других порадуюсь .
      ermak6448
      сегодня в 22:25
      С Победой петербуржцы!!!









      Молодцы ЗЕНИТовцы !!!
      baldres ответил Nikola45
      сегодня в 22:25
      Это Петербург))
      MIvan ответил Константин Белых
      сегодня в 22:24
      Спасибо и Вам не хворать. До встречи в Москве.
      ermak6448
      сегодня в 22:24
      Поздравляю Зенит с Победой!!!
      Дракон1988 ответил Nikola45
      сегодня в 22:23
      Nikola45:
      Пошли на ветку Локо )
      Уже практически там)Только не написал пока ничего)
      Nikola45 ответил baldres
      сегодня в 22:23
      baldres:
      Это лучший клуб
      Это Наш Зенит!
      Nikola45 ответил Дракон1988
      сегодня в 22:23
      Дракон1988:
      Ок)
      Пошли на ветку Локо )
      baldres ответил Nikola45
      сегодня в 22:22
      Это лучший клуб
      Nikola45
      сегодня в 22:22
      Локо вышел в перед!
      zyxel410
      сегодня в 22:22
      Всех с победой.
      Повторюсь, теперь необходимо побеждать в гостях и решать задачу выхода из группы. Дальше пусть второй состав играет. Однако к выездному матчу надо подойти ответственно, Русенборг не так прост, моментов создавали достаточно много.
      Дракон1988 ответил Nikola45
      сегодня в 22:21
      Nikola45:
      За одно познакомимся ))
      Ок)
      Nikola45
      сегодня в 22:21
      Ну кто поддержит???
      Это стольный град!
      Nikola45 ответил Дракон1988
      сегодня в 22:20
      Дракон1988:
      Как нибудь спишемся по этому поводу)Пока не до этого)
      За одно познакомимся ))
      Nikola45
      сегодня в 22:19
      Зубренок!
      Не смешно! И не красиво!
      Koenig Moryak.
      сегодня в 22:19
      Зенит с победой!
      Nikola45 ответил Дракон1988
      сегодня в 22:19
      Дракон1988:
      Как нибудь спишемся по этому поводу)Пока не до этого)
      Я тебе сказал! Выберешь матч! Напиши!
      kingoffam ответил ziborock
      сегодня в 22:18
      ziborock:
      ЦСКА вчера набрал очки?)
        Дракон1988 ответил Nikola45
        сегодня в 22:18
        Nikola45:
        Владимир! Ты писал что у тебя есть проблемы ! Выбирай матч! Я привезу отвезу и конечно все оплачу!
        Как нибудь спишемся по этому поводу)Пока не до этого)
        salaga ответил Nikola45
        сегодня в 22:17
        Nikola45:
        Так я же бомж )) Чего скрывать? )) Я Даже горжусь этим )
        "Бомжи"- это как-то уже не вяжется с двумя стадионами (дворцом и домом) и такой посещаемостью, поэтому они потихоньку начали с подачи Алабина менять кликуху на "бакланы". Заметил?
        Nikola45 ответил Дракон1988
        сегодня в 22:17
        Дракон1988:
        Суть)А то попадётся с ЛЧ кто нибудь и не факт что пройдём даже с поставленной игрой)Вон Боруссия Д походу в ЛЕ будет,уже не слабо))
        Владимир! Ты писал что у тебя есть проблемы ! Выбирай матч! Я привезу отвезу и конечно все оплачу!
        ziborock ответил Kuprin
        сегодня в 22:16
        Kuprin:
        На классе , и без чемоданчика Федуна игрокам соперника как было на Открывашке
        ЦСКА вчера набрал очки?)
        kingoffam
        сегодня в 22:16
        Снова в старте 3 россиянина.Снова Фурсу перед Вовой оправдываться.
        Absinthe6 ответил Kuprin
        сегодня в 22:16
        Kuprin:
        На классе , и без чемоданчика Федуна игрокам соперника как было на Открывашке
        Быстро ж ты после Базеля оклемался) Дело привычное?)
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