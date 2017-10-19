Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»

В матче группового раунда Лиги Европы «Зенит» обыграл «Русенборг».
Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»
«Зенит» (Россия) – «Русенборг» (Норвегия) – 3:1 (1:0)
Голы: Ригони 1, Ригони 68, Ригони 75 - Хелланд 88.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Паредес (Нобоа 83), Краневиттер, Ригони, Кокорин (Полоз 86), Дриусси (Ерохин 62).
Главный тренер: Роберто Манчини.
«Русенборг»: Хансен, Хеденстад (Герсбах 82), Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен (Лундемо 80), Конрадсен, Адегбенро (Хелланд 80), Бендтнер, Мелинг.
Главный тренер: Каре Ингебригтсен.
Предупреждения: Хеденстад 14, Трондсен 35, Паредес 39.
Судьи: Штилер (Германия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Питер с победой!
Питер с победой!
С победой, Зенит!!!
С победой, Зенит!!!