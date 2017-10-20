Ригони признан игроком матча «Зенит» - «Русенборг»

Голосование на сайте УЕФА за лучшего игрока матча Лиги Европы «Зенит» - «Русенборг» сюрпризов не принесло. Победу одержал полузащитник «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони, отметившийся в этой встрече хет-триком. За аргентинца отдали 80% голосов.

Второе и третье место делят между собой Андрей Лунев и Леандро Паредес — оба игрока набрали по 7% голосов.

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