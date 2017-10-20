Радимов: «Шейдаев – колоссальная потеря для „Зенита“ и сборной России»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об уходе из петербургского клуба нападающего Рамиля Шейдаева, который к тому же решил выступать за сборную Азербайджана:

«Кто за четыре года работы в „Зените-2“ был номером один по таланту? Шейдаев! Таких нападающих наперечёт. Колоссальная потеря для „Зенита“ и страны. Не понимаю, как могли упустить парня?!

Поехал на правах аренды в „Рубин“, там сменился тренер. Билялетдинова убрали, пришёл Чалый. Вернулся Шейдаев из Казани надломленный, это чувствовалось. А в ФНЛ за 12 матчей наколотил 10 мячей! Просто штамповал. Лучший бомбардир в тот год забил 16. Летом контракт с „Зенитом“ закончился. Я с Шейдаевым не раз беседовал. Но он такой человек – никогда не скажет „я принял решение“.

Как он формулировал? „Николаич, у меня есть варианты“. Всё. Потом вдруг узнаю – вопрос решён, пути назад нет. Честно, не знаю, настоял ли его отец на смене гражданства.

Сейчас Шейдаев сидит в „Карабахе“, почти не выходит. Он там в аренде, принадлежит „Трабзонспору“. У нас по сей день отличные отношения, иногда переписываемся. Чувствую ли я, что он уже жалеет. Кажется, да.

Как, вероятно, будет развиваться его судьба? Если найдёт тренера, который начнёт доверять – всё получится. Иначе будет скитаться по клубам, как Ника Пилиев. Может сгинуть в том же Азербайджане».

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