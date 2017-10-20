Гендиректор РФС: «Надеюсь, ещё будет возможность сыграть и с Италией»

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о том, как проходили переговоры о приезде в Россию на товарищеские матчи с национальной командой ведущих сборных планеты:

«Переговоры были достаточно сложными. Как в случае с Аргентиной, так и в случае с Бразилией и Испанией в общей сложности договаривались больше года. Понятно, что окон в календаре у таких команд мало, график расписан на два, а то и на три года вперёд. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент. Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определённые события с президентом. С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьёзно потрудиться.

Италия и Испания соперничали в одной отборочной группе ЧМ. Многое зависело от того, кто пройдёт напрямую. Мы заранее вели переговоры с обеими федерациями. Надеюсь, что ещё будет возможность сыграть и с итальянской сборной».

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