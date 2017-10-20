Газизов: «Пока преждевременно говорить о введении видеоповторов в РФПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу возможного введения видеоповторов в РФПЛ:

«Все, кто входит в правление лиги, единогласно поддержали предложение о введении системы видеоповторов. Теперь РФС)должен получить для РФПЛ разрешение на введение видеоповторов от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Как всё это будет происходить и будет ли вообще, неизвестно. То есть пока мы просто выразили свою заинтересованность.

Конечно, пока преждевременно говорить о том, что в РФПЛ появятся видеоповторы. Безусловно, мы идём в этом направлении, но утверждать что-либо пока рано.

За чей счёт будет производиться оснащение и эксплуатация системы видеоповторов, если они всё-таки будут введены? Тут много вопросов. Мало того что больших денег стоит закупка и обслуживание самого оборудования, так ещё и в каждом клубе должен быть специально обученный, лицензированный специалист. То есть впереди у нас огромная работа, которая при этом должна быть проведена достаточно быстро. Пока сложно говорить о финансовой части. Мы осознаём, какие трудности нас ждут, и примерно понимаем, как их преодолевать».

Напомним, «Краснодар» недавно сообщил, что система видеоповторов будет использована на матче 19-го тура РФПЛ против «Ахмата».

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