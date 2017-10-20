Геркус: «Непростая игра с крепким соперником. Отметил бы Антона Миранчука»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матча с «Шерифом» в групповом этапе Лиги Европы, оценив выступление полузащитника Антона Миранчука, забившего свой первый мяч за «железнодорожников»:

«Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся. Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем».

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