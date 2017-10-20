Конте: «Покажите мне молодых игроков, которые заслуживают регулярно играть в „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на слова критиков, считающих, что итальянцу надо чаще доверять молодым игрокам:

«Покажите мне молодых футболистов, которые заслуживают регулярно играть в составе „Челси“, и я с радостью включу их в состав!

Не забывайте мою первую игру в Серии А. Мне было всего 16 лет. Я был первым, кто получил такую возможность, но таковым было решение тренера. Повторюсь: ты должен быть способен на это. Я включил 18-летнего Погба в состав „Ювентуса“, в пару к Клаудио Маркизио. Но ваши игроки должны быть готовы играть в „Челси“, великой команде.

В противном случае, решение принять очень сложно. Приходится выбирать — или ты хочешь бороться за титул, или работать с молодежью. Два несовместимых направления».

Напомним, что в последнем матче лондонский клуб сыграл вничью с «Ромой» в 3-м туре Лиги чемпионов.

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