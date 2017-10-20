Венгер: «Уилшир получит свой шанс в Премьер-Лиге, не беспокойтесь»

Рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после встречи «канониров» с «Црвеной Звездой» в 3-м туре Лиги Европы рассказал о перспективах полузащитника Джека Уилшира, который отыграл с сербами весь матч:

«Он получит свой шанс в Премьер-Лиге, можете об этом не беспокоиться. На данный момент он этого заслуживает. В первом тайме его сильно ударили по лодыжке, но он выдержал и провел 90 минут матча в высоком темпе.

В целом я считаю нужным отметить тот боевой дух, который мы проявили. Это была физически очень напряженная игра».

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