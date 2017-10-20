Вагнер: «Надо дать фанатам повод болеть за „Хаддерсфилд“!»

Наставник «Хаддерсфилд Таун» Дэвид Вагнер поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» который состоится 21 октября:

«Думаю, что мы доказали, что способны выступать в этом дивизионе. Но для этого необходимо каждый раз показывать свои лучшие качества, смело выходить на поле и не допускать глупых ошибок. В последних двух матчах мы допустили слишком много помарок, пропустили голы, так что надо провести работу.

Хочется играть с лучшими командами и испытывать себя. Но дело не только в нас, а, скорее, в фанатах. Надо дать им повод за нас болеть!»

В последнем матче чемпионата Англии манкунианцы сыграли вничью с «Ливерпулем», а «Хаддерсфилд» уступил «Суонси».

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