Дардои: «„Заря“ победила заслуженно»

Главный тренер «Герты» Паль Дардои прокомментировал поражение от «Зари» (1:2) в матче Лиги Европы.

«Начало матча было очень хорошим, но мы не воспользовались своими шансами, а затем пропустили случайный гол со штрафного. Наши замены тоже не усилили игру, но проводить разбор будем позже. А сейчас я хочу поздравить соперника с победой.

„Заря“ победила заслуженно, у них отлично работали фланги. Соперник вскружил всю игру высокими скоростями. Как я уже говорил, мы придерживались плана, но все изменил гол со штрафного.

„Заря“ меня ничем не удивила, ведь я пересмотрел много матчей и хорошо знаю эту команду. В том, что „Заря“ показала такую хорошую игру, есть и заслуга болельщиков».

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