Де Брюйне: «Считаю „Сити“ и „Юнайтед“ главными претендентами на титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что в этом сезоне основная борьба за титул Премьер-Лиги развернется между двумя манчестерскими клубами:

«На данный момент я считаю „Сити“ и „Юнайтед“ главными претендентами на титул, но пока еще никто не выбыл из гонки. Судить рано. Достаточно проиграть две-три игры, и ты опустишься в турнирной таблице. Надеюсь, мы этого избежим.

Думаю, что мы играем именно так, как хочет Гвардиола. Конечно, одна конкретная игра может получиться лучше остальных, в этой игре мы будем больше похоже на „его команду“, но при этом мы всегда играем в одинаковом стиле. Мы стремимся доминировать на поле, давить соперника. Если это работает, матч проходит замечательно. Сейчас у нас все в отличной форме».

В последнем поединке «горожане» одолели «Наполи» в Лиге чемпионов, а Де Брюйне отметился голевым пасом.

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