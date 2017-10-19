«Челси» хочет заполучить 16-летнего игрока «Дженоа»

Как сообщают СМИ, «Челси» намерен заполучить молодого нападающего «Дженоа» Пьетро Пеллегри. Утверждается, что главный тренер «Челси» Антонио Конте попытается подписать 16-летнего талантливого игрока уже в это зимнее трансферное окно. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет €45 млн. Помимо «Челси» игроком также интересовались следующие клубы: ПСЖ, «Ювентус», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед».
Пьетро Пеллегри и другие «сопляки», которые зажгут
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