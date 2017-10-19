«Манчестер Сити» и «Рома» нацелились на юного таланта «Коринтианс» Витиньо

По информации итальянских СМИ, «Рома» и «Манчестер Сити» обратили внимание на юного футболиста из чемпионата Бразилии. Речь идет о 17-летнем плеймейкере «Коринтианса» Витиньо. 18 лет ему исполнится в январе.

Игрок впечатлил зрителей своей игрой, выступая в составе сборной Бразилии на юношеском чемпионате мира (U-17) в Индии. Сообщается, что сумма выкупа Витиньо составляет 25 млн евро.

По слухам, римский клуб также намеревается выкупить нападающего «Бетиса» Антонио Санабрию.

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