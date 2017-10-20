Бош: «„Боруссия“ не показывает уровень игры, который показывала в начале сезона»

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бош недоволен тем, как складываются дела у его команды в последних матчах:

«Сейчас наш уровень игры не соответствует уровню, который команда показывала в начале сезона. Это огорчает, но изменить ситуацию к лучшему — моя задача.

Когда ты побеждаешь, все становится простым. Мы уже доказали, что являемся хорошей командой. И обязательно вернемся. Если „Боруссия“ сыграет в хороший футбол, результаты не заставят себя ждать».

В последнем матче Лиги чемпионов дортмундцы не смогли обыграть АПОЭЛ.

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