Перес: «У Роналду чистая совесть. Он не делал ничего неправильного»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, не признающий свою вину в деле о неуплате налогов, сосредоточен только на футболе:

«Роналду расслаблен и спокоен. Он из тех людей, которые заботятся только о своей работе. У него чистая совесть, он ничего не скрывает и ничего не делал неправильного.

Свое тело и душу он посвящает завоеванию „Золотых мячей“ и наград лучшему игроку. Надеюсь, что он продолжит их выигрывать».

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