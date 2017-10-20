Перес: «У Роналду чистая совесть. Он не делал ничего неправильного»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, не признающий свою вину в деле о неуплате налогов, сосредоточен только на футболе:
«Роналду расслаблен и спокоен. Он из тех людей, которые заботятся только о своей работе. У него чистая совесть, он ничего не скрывает и ничего не делал неправильного.
Свое тело и душу он посвящает завоеванию „Золотых мячей“ и наград лучшему игроку. Надеюсь, что он продолжит их выигрывать».
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-- Все! - ответил миллионер с чарующей улыбкой.
-- И желудок в порядке? - спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
-- В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.
-- И тяжелые сны вас не мучат?
-- Нет, не мучат.
-- Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. (с) ))))))))))))
-- Все! - ответил миллионер с чарующей улыбкой.
-- И желудок в порядке? - спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
-- В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.
-- И тяжелые сны вас не мучат?
-- Нет, не мучат.
-- Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. (с) ))))))))))))