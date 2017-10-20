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Перес: «У Роналду чистая совесть. Он не делал ничего неправильного»

сегодня, 12:10

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, не признающий свою вину в деле о неуплате налогов, сосредоточен только на футболе:

«Роналду расслаблен и спокоен. Он из тех людей, которые заботятся только о своей работе. У него чистая совесть, он ничего не скрывает и ничего не делал неправильного.

Свое тело и душу он посвящает завоеванию „Золотых мячей“ и наград лучшему игроку. Надеюсь, что он продолжит их выигрывать».

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Все комментарии
Académica de Coimbra ответил Смитерс
сегодня в 13:38
Смитерс:
В вопросе "Кристина или Гном?" однозначно бриолиновый. Но говорить, что он не делал ничего неправильного в то время, когда он поддерживает террористов ИГ выводя на поле за руки их щенков (которые отпилят башку и ему самому, и всем его родственникам при случае), это перебор.
Не сочти за труд, проясни про щенков.
Владимир Викторович
сегодня в 13:26
У Роналду чистая совесть, но только зарплата бессовестно большая
sir-5
сегодня в 13:21
У Роналду чистая совесть,
и у Месси чистая совесть,
у НеймАра-чистейшая совесть,
а налоги платит лишь ПрОмес...
cevin cigan ответил Ruslan3132
сегодня в 12:46
Ruslan3132:
-- Значит, у вас все в порядке? -- Все! - ответил миллионер с чарующей улыбкой. -- И желудок в порядке? - спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. -- В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек. -- И тяжелые сны вас не мучат? -- Нет, не мучат. -- Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. (с) ))))))))))))
"Купит и продаст! Купит и продаст!" Да хоть за папину спину не прячется,(земля ему пухом...) как некоторые!
Ищущий и Понимающий
сегодня в 12:46
Свое тело и душу посвящает...!
Mamaev
сегодня в 12:38
Роналду укрывал налоги на сумму 15 млн с чистой совестью, пояснил флорентино
Ruslan3132
сегодня в 12:36
-- Значит, у вас все в порядке?
-- Все! - ответил миллионер с чарующей улыбкой.
-- И желудок в порядке? - спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
-- В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.
-- И тяжелые сны вас не мучат?
-- Нет, не мучат.
-- Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. (с) ))))))))))))
M.S.
сегодня в 12:28
Перес, Бог с ним, с Роналду, объясни - что Бензема делает в Реале? Полмира к ведьмам обращается уже лет восемь, порчу насылают на него, а он всё за Реал играет и играет.
Don trambon
сегодня в 12:25
Хотели б посадить - уже посадили или как минимум Рон перешёл в другой чемп.
ДСА
сегодня в 12:22
Все мы хорошие, пока налоговая за нас досконально не примется.
Смитерс
сегодня в 12:21
В вопросе "Кристина или Гном?" однозначно бриолиновый. Но говорить, что он не делал ничего неправильного в то время, когда он поддерживает террористов ИГ выводя на поле за руки их щенков (которые отпилят башку и ему самому, и всем его родственникам при случае), это перебор.
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