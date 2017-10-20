Перес: «„Реал“ действительно хотел подписать Мбаппе»

Глава «Реала» Флорентино Перес рассказал об интересе «сливочных» к форварду Килиану Мбаппе:

«Да, мы действительно хотели подписать Мбаппе этим летом, но состав и так был укомплектован. Нам было сложно как-то вместить в команду столь многообещающего игрока. В ПСЖ он получит возможность играть чаще. У него есть возможность стать большой звездой, так же, как и у наших игроков вроде Марко Асенсио.

Мы вложили немало сил в развитие молодежной системы и привлекаем молодежь из других клубов вроде Тео Эрнандеса и Дани Себальоса».

Футбольный агент Хосеп Мария Мингелла ранее сообщил, что Мбаппе намеревался перейти из «Монако» только в «Барселону».

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