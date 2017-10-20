Маран хочет стать своим Алексом Фергюсоном для «Кьево»

Главный тренер «Кьево» Роландо Маран хочет сыграть весомую роль в истории итальянского клуба:

«Это мой четвертый год здесь. И каждый раз, по окончании каждого сезона, у меня появляется возможность сменить место работы. Однако мое сердце остается с „Кьево“.

Хочу продолжить это приключение, ведь оно много для меня значит. Для меня было бы честью стать своим Алексом Фергюсоном для клуба».

После 8 туров «Кьево» занимает 9 место в турнирной таблице Серии А. В январе состав клуба из Вероны может усилить нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик.

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