Энди Коул: «Вероятнее всего, Ибрагимович вернется в декабре или январе»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул принимал участие в тренировках форварда Златана Ибрагимовича. Коул рассказал о прогрессе восстановления шведского футболиста:

«Он отлично справляется. Я общался со Златаном, когда он занимался в тренажерном зале. Думаю, что ему не терпится вернуться — вероятнее всего, в декабре или январе. Ему есть что дать команде. Мы это уже поняли после прошлого сезона, который он провел фантастически. Будет здорово снова увидеть его игру.

Как Златан любит повторять, он не человек. Мне нравится его чувство юмора и энтузиазм».

Ранее сообщалось, что Ибрагимович уже тренируется в общей группе манкунианцев.

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