Зобнин занимался в общей группе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сегодня принял участие в разминке и игровых упражнениях в начале занятия наравне со всеми остальными игроками «красно-белых». При этом затем он стал работать индивидуально.

В лазарете «Спартака» остаются Зе Луиш, Артем Ребров, Георгий Тигиев, Артем Тимофеев, Джано и Александр Самедов.

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