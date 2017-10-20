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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
22:00 сегодня Вест Хэм -:- Брайтон энд Хоув
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Майнц
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Муром 0:0 Спартак Кс
18:00 13’ Торпедо Вл 0:0 Долгопрудный
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 15 тур
17:30 42’ Лада-Тольятти 0:0 Оренбург-2
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Зобнин занимался в общей группе «Спартака»

сегодня, 17:39

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сегодня принял участие в разминке и игровых упражнениях в начале занятия наравне со всеми остальными игроками «красно-белых». При этом затем он стал работать индивидуально.

В лазарете «Спартака» остаются Зе Луиш, Артем Ребров, Георгий Тигиев, Артем Тимофеев, Джано и Александр Самедов.

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Все комментарии
за
сегодня в 18:13
Прекрасная новость!
Пусть восстанавливается без лишней спешки и набирает форму!
makkie
сегодня в 17:40
Великолепно, но Роме еще форму набирать месяц-другой как минимум.
Теперь ждем Зе Луиша!
drug01
сегодня в 17:40
Прекрасно
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