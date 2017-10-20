Эмери: «Неймару нужно время, чтобы стать Месси для ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери ответил на вопрос французских журналистов о том, когда нападающий парижан Неймар станет для французского клуба своего рода Лионелем Месси.

«Ему нужно дать время, чтобы Неймар смог адаптироваться к нашему стилю игры и своим товарищам по команде. Противники всегда очень плотно опекают бразильца, однако у Неймара есть необходимые индивидуальные качества и талант.

Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Неймару как можно скорее в полной мере раскрыться в ПСЖ. Адаптация - вопрос не одной недели. Неймар - отличный игрок, а наше дело - помочь ему расти».

Неймар летом перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 млн евро.

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