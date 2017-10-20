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Верон: «Сборная Аргентины не может так зависеть от Месси»

сегодня, 21:03

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон выразил недовольство тем фактом, что во время отбора к ЧМ-2018 «альбиселесте» были серьезно зависимы от игры одного только лишь нападающего Лионеля Месси.

«Такое не должно повториться, и нужно заострить внимание на этом вопросе. Мы - Аргентина, и у нас есть много хороших футболистов. Мы не можем так зависеть от Месси. Даже не так важно, хороший ли у него будет день или плохой. Это очень плохая ситуация, поэтому общественность должна требовать большего от всех других футболистов.

Глядя на игру Аргентины в отборе я, как бывший игрок сборной, очень переживал. Даже не хочу представлять, что бы было, если бы мы все-таки не квалифицировались на мундиаль».

Аргентина только в последнем туре добыла путевку на чемпионат мира благодаря трем мячам Месси.

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ArtNow
сегодня в 21:10
Месси единственный кто тащит эту сборную. Ди Мария теряет все моменты, Агуэро и Дибала вовсе не могут подстроиться.
Великий Князь
сегодня в 21:05
Если подытожить, то Верон хотел сказать, - "Гоните смурфика в шею".
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