Спаллетти: «Сарри уже мог бы стать министром финансов»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в преддверии матча с «Наполи» похвалил главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри, но в то же время подчеркнул, что уверен в силе своих подопечных, которые, по его мнению, могут оказать сопротивление любой команде мира.

«Если бы Сарри продолжил работать в банке, то сейчас бы уже стал министром финансов. Матчи „Наполи“ - это всегда хорошая вывеска, но мы не собираемся позволять им диктовать ход игры в матче с „Интером“.

Настроение перед игрой? Мы уверены в себе и полны решимости. В дерби с „Миланом“, при счете 2:2, я увидел, что у моих игроков горячие сердца. У нас очень сильный состав, который может оказать сопротивление любой команде. Я убежден, что „Интер“ завтра сможет сыграть не хуже „Наполи“».

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