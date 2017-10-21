Клопп: «Футбол, который мы показываем, не слишком далёк от игры „Ман Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что его команда не сильно уступает по игре лидирующему в АПЛ «Манчестер Сити»:

«Я не сравниваю нас с „Сити“, но любой может заметить, что мы не в сотнях миль от них. Но они высоко взлетели. В „день X“ мы проиграли „Сити“ со счётом 0:5. Справиться с таким поражением непросто, но мы это сделали и не потеряли уверенность в себе.

Однако, я бы сказал, что футбол, который мы демонстрируем, не слишком далёк от того, что показывают они. Мы всё ещё в гонке, правда, пока у нас нет столько очков, как у „Сити“. По игре мы должны занимать место в первой четвёрке, но для этого необходимо брать соответствующие очки. Сезон длинный, и если мы сможем быть более хладнокровными и уверенными в себе, то тогда я могу с уверенностью сказать, что мы будем побеждать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте