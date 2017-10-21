Моуриньо: «Критика? Люди привыкли, что мои команды выигрывают трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, получают ли команды больше критики в свой адрес, когда их возглавляет именно он:

«Да, я виноват в том, что мои команды больше критикуют. Все привыкли, что мои клубы показывают хорошие результаты и выигрывают трофеи. У кого-то в отличие от меня хватает времени на критику. У других людей отличные от моих стандарты работы, но это вообще не моя проблема.

Мы вполне можем проиграть какой-то матч. Я могу представить, что после этого нас будут критиковать ещё сильнее, чем сейчас. Но для меня это не проблема.

Является ли зависть причиной критики? Меня это не волнует. Мне просто всё равно. Это никак не влияет на моё мышление. Мы много работаем, стараемся делать всё возможное, чтобы добиться наилучших результатов.

Что касается последнего матча в Лиссабоне [с „Бенфикой“], я хотел бы знать, так как правда не знаю, когда „Юнайтед“ последний раз выигрывал два матча в ЛЧ на выезде подряд. И я хотел бы знать, когда „Юнайтед“ зарабатывал 9 очков в ЛЧ из 9 возможных. Так что у нас всё хорошо».

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