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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
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16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 сегодня СКА-Хабаровск -:- Уфа
14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
16:30 сегодня Рубин -:- Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
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17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
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Моуриньо: «Критика? Люди привыкли, что мои команды выигрывают трофеи»

сегодня, 02:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, получают ли команды больше критики в свой адрес, когда их возглавляет именно он:

«Да, я виноват в том, что мои команды больше критикуют. Все привыкли, что мои клубы показывают хорошие результаты и выигрывают трофеи. У кого-то в отличие от меня хватает времени на критику. У других людей отличные от моих стандарты работы, но это вообще не моя проблема.

Мы вполне можем проиграть какой-то матч. Я могу представить, что после этого нас будут критиковать ещё сильнее, чем сейчас. Но для меня это не проблема.

Является ли зависть причиной критики? Меня это не волнует. Мне просто всё равно. Это никак не влияет на моё мышление. Мы много работаем, стараемся делать всё возможное, чтобы добиться наилучших результатов.

Что касается последнего матча в Лиссабоне [с „Бенфикой“], я хотел бы знать, так как правда не знаю, когда „Юнайтед“ последний раз выигрывал два матча в ЛЧ на выезде подряд. И я хотел бы знать, когда „Юнайтед“ зарабатывал 9 очков в ЛЧ из 9 возможных. Так что у нас всё хорошо».

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