Гвардиола: «Чёрная полоса неизбежна. Важно то, как мы на неё отреагируем»

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» пока набрал 22 очка из 24 возможных, сыграв вничью только в матче с «Эвертоном» (1:1), но главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отметил, что рано или поздно команде предстоит пройти через кризисный период:

«Чёрная полоса неизбежна. Пока ещё только октябрь, сложно ожидать, что мы пройдём весь сезон, победив во всех оставшихся матчах. Это невозможно.

Но для меня важна реакция команды в момент, когда мы будем терять очки. Посмотрим, насколько мы сильны. По-настоящему сильные команды всегда незамедлительно реагируют на плохой результат. Периоды, когда вы побеждаете в трёх-четырёх матчах, не так показательны. Важны ваши действия в кризисных ситуациях.

Я жду этого момента. Жду того, как отреагирует команда».

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