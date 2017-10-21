Клопп: «Ничего не знаю о договорённости с Коутиньо по поводу его ухода следующим летом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что у клуба есть соглашение с полузащитником Филиппе Коутиньо о его уходе из команды следующим летом:

«Я ничего не знаю о такой договорённости. Посмотрим. Мы не обсуждаем подобные вещи. Можете ли вы представить, чтобы я сказал: „Да, у нас есть такая договорённость“?

На данный момент правда заключается в том, что никто не думает об этом. Мы не говорим об этом, зачем нам это делать? В обоих случаях – есть договорённость или нет – это не имеет смысла. Сейчас это не важно. Об этом можно будет поговорить в другой раз, но не в октябре».

Ранее также сообщалось, что «Барселона», которая хотела купить Коутиньо минувшим летом, готова приобрести хавбека уже этой зимой. Отметим, что контракт Коутиньо с «мерсисайдцами» истекает только в 2022 году.

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