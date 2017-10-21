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Дайч: «„Лестер“? Пока я не собираюсь покидать „Бёрнли“»

сегодня, 04:27

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Лестер Сити»:

«Мы уже это проходили. Конечно, приятно осознавать, что твоя работа не остаётся незамеченной, но не факт, что эти слухи правдивы.

Для тренера всегда наступает время, когда клуб хочет, чтобы ты ушёл, или когда тобой интересуется более серьёзная команда. Но я не покидаю „Бёрнли“. Я никогда не говорил, что хочу уйти отсюда, однако не могу с уверенностью сказать, что этого не случится в дальнейшем. Такое происходит в жизни. Люди меняют работу».

Напомним, ранее также сообщалось, что новым наставником «лис» может стать Сэм Эллардайс или Клод Пюэль.

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