Куман: «Я ненавижу проигрывать и не отступлю»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал неудачные выступления своей команды в чемпионате Англии и Лиге Европы:

«Нам нужно принять эту ситуацию такой, как она есть, и готовиться к воскресному матчу. Мы можем говорить о том, как тяжелы бывают матчи АПЛ и Лиги Европы, но это не та позиция, на которой должен оставаться „Эвертон“. Мы должны исправить наше положение.

Я всё ещё верю в своих игроков и новичков, которых мы подписали летом. Люди могут сомневаться в них, но пройдёт время, и вы поймёте, что это были хорошие приобретения.

Я ненавижу проигрывать и я всё ещё остаюсь тем человеком, который будет бороться вместе с командой за исправление ситуации. Конечно, давление присутствует. Я смотрю телевизор, я есть в соцсетях. Но это нормально. Я не отступлю. Будем стремиться к победам».

Ранее сообщалось, что место Кумана в «Эвертоне» может занять Рафаэль Бенитес или Паулу Фонсека.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте