Почеттино: «Перед игрой с „Реалом“ мне говорили: „И это стартовый состав? Что за д***мо?“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как некоторые люди из его окружения отреагировали на стартовый состав «шпор» перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов (1:1):

«Это было потрясающе. Некоторые люди из нашего окружения спрашивали: „Можем ли мы быть честными с тобой?“ Я отвечал: „Да, можете“. И они сказали: „Мы увидели стартовый состав... Что это за д***мо? Что случилось? Что там у тебя в голове?“

А затем через 10 минут после матча они же и говорят мне: „О, да ты гений“, а я говорю им: „Ок, спасибо“.

Сложно объяснить, чего конкретно мы хотим добиться в каждом поединке. Нелегко объяснять это поклонникам команды. Но они должны доверять нам. Они должны чувствовать, что и главный тренер, и его штаб при выборе стартового состава думают только о том, как победить».

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