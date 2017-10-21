«Ливерпуль» интересуется 18-летним израильским нападающим

По сообщениям СМИ, «Ливерпуль» интересуется нападающим «Маккаби» (Петах-Тиква) Манором Соломоном. Утверждается, что 18-летний футболист привлек внимание клуба из Ливерпуля своими хорошими выступлениями в израильском чемпионате. Английский клуб готов предложить за молодого игрока 5 миллионов евро. Помимо «Ливерпуля» Соломоном также интересуется «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также интересуется нападающим «Атлетика» Иньяки Уильямсом.
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