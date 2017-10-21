Вальверде попросит продать трех игроков «Барселоны»

По сообщениям испанских СМИ, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попросит руководство клуба продать трех игроков команды: нападающего Пако Алькасера и двух полузащитников Рафинью и Арда Турана. Утверждается, что для поддержания высокого класса игроков в команде, Вальверде намерен избавляться от футболистов, которые не соответствуют уровню его ожидания.



Недавно сообщалось, что «Барселона» намерена зимой приобрести центрального защитника.

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