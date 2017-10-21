«Наполи» претендует на Андре Силву

«Наполи» следит за ситуацией с нападающим «Милана» Андре Силвой.

По слухам, клуб уже оповестил агента футболиста, что они попытаются подписать игрока по окончании сезона, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов. В этом случае миланскому клубу придется продать несколько футболистов, поскольку прошлым летом они закупились на 200 млн фунтов.

К Силве есть интерес со стороны «Арсенала» и «Барселоны». Он перешел в «Милан» летом из «Порту» за 38 млн евро и забил 6 голов в 11 матчах этого сезона.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте