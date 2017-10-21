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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
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16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Закончился первый тайм СКА-Хабаровск 2:0 Уфа
14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
16:30 сегодня Рубин -:- Динамо М
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 сегодня Ротор -:- Томь
17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
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«Реал Мадрид» нацелен на покупку Одриосолы

сегодня, 11:37

Согласно сообщениям СМИ, «Реал Мадрид» нацелился на приобретение нападающего «Реал Сосьедада» Альваро Одриосолы. Утверждается, что в последнее время мадридский клуб активно наблюдает за 21-летним игроком. Однако «Реал Сосьедад» не намерен продавать ключевого футболиста своей команды и вполне вероятно, что «Реалу» придется выкупать игрока за €40 млн, сумму, которая установлена в графе отступных. 

Ранее сообщалось, что помимо «Реал Мадрида» за игроком также следит «Барселона». 

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