«Реал Мадрид» нацелен на покупку Одриосолы

Согласно сообщениям СМИ, «Реал Мадрид» нацелился на приобретение нападающего «Реал Сосьедада» Альваро Одриосолы. Утверждается, что в последнее время мадридский клуб активно наблюдает за 21-летним игроком. Однако «Реал Сосьедад» не намерен продавать ключевого футболиста своей команды и вполне вероятно, что «Реалу» придется выкупать игрока за €40 млн, сумму, которая установлена в графе отступных.



Ранее сообщалось, что помимо «Реал Мадрида» за игроком также следит «Барселона».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте